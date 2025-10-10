Polícia Civil desmantela fábrica de bebida adulterada ligada a mortes por metanol

A Polícia Civil de São Paulo localizou nesta sexta-feira (10) uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O local é apontado como a origem das garrafas que causaram a morte de duas pessoas por intoxicação com metanol no estado.

Durante a operação, oito pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento, e uma mulher foi presa em flagrante. Ela é apontada como proprietária do local e confessou ter adquirido garrafas de uma distribuidora não autorizada.

A prisão foi feita com base nos crimes de falsificação, corrupção e adulteração de substâncias alimentícias, condutas que podem resultar em pena de até oito anos de reclusão, além de multa.

De acordo com as investigações, a fábrica adquiria etanol adulterado com metanol, substância altamente tóxica, em postos de combustíveis. O líquido era então misturado a bebidas como vodka e comercializado de forma ilegal.

A ação faz parte de uma investigação iniciada após as mortes de duas pessoas na capital paulista. As vítimas haviam consumido vodka em um mesmo estabelecimento na Zona Leste de São Paulo.

Além do galpão em São Bernardo do Campo, a polícia também cumpriu mandados de busca em endereços de São Caetano do Sul e da capital paulista. No total, foram apreendidos garrafas, bebidas, celulares e equipamentos, todos encaminhados à perícia.

As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e possíveis conexões entre os envolvidos.

