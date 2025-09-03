Polícia Federal desarticula grupo de tráfico internacional de mulheres

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Cassandra, que mira uma organização criminosa transnacional especializada no tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual. A ação ocorre simultaneamente no Brasil e na Irlanda, em uma operação coordenada com a Europol e a Guarda Nacional da Irlanda.

Segundo as investigações, o grupo atua desde 2017 de forma estruturada e com divisão clara de tarefas. No Brasil, aliciadores recrutavam mulheres, geralmente em situação de vulnerabilidade social, prometendo oportunidades de trabalho ou melhores condições de vida na Europa. Uma vez no exterior, especialmente na Irlanda, essas mulheres eram submetidas à exploração sexual, muitas vezes em condições análogas à escravidão, sob rígido controle psicológico e financeiro imposto pelos criminosos.

Até o momento, foram identificadas ao menos 70 vítimas do esquema. A organização mantinha uma rede complexa que envolvia logística internacional para transporte das vítimas, falsificação de documentos e uso de estabelecimentos de fachada para disfarçar as atividades ilegais.

Para garantir os lucros e dar aparência legal aos recursos, os integrantes do grupo também operavam um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais.

No Brasil, a operação mobilizou 120 policiais federais e sete servidores da Receita Federal, que cumpriram mandados de prisão e busca em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso.



Ao mesmo tempo, na Irlanda, foram feitas três prisões e buscas em residências e estabelecimentos ligados ao grupo. A Justiça Federal também determinou medidas restritivas contra os investigados, como bloqueio de bens e proibição de contato com vítimas.

