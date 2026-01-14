Menu
Menu Busca quarta, 14 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Brasil

Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

Autoridades cumprem mandados em São Paulo e mais quatro estados

14 janeiro 2026 - 09h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Banco voltou a ser alvo de operaçãoBanco voltou a ser alvo de operação   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Polícia Federal realiza nesta manhã de quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero para investigar, novamente, o Banco Master do empresário Daniel Vorcaro. 

As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.

A operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.

Entenda - Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Brasil
INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Brasil
Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país
Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão; Confira
Brasil
Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão; Confira
Com R$ 185 bi, turismo brasileiro bate recorde de faturamento em 2025
Brasil
Com R$ 185 bi, turismo brasileiro bate recorde de faturamento em 2025
Blindados M108, que não operam mais no Brasil, estão entre os itens a serem doados
Brasil
Brasil autoriza doação de material militar ao Paraguai
Força Nacional
Brasil
Governo prorroga atuação da Força Nacional em MS por mais 90 dias
Imagem ilustrativa
Brasil
TJ-SP nega indenização à jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão sem autorização
Site permite analisar dados federais
Brasil
Governo lança nova versão do portal ComunicaBR
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Dinheiro sujo - Foto: Gilson Abreu/AEN/com edição IA/chatgpt
Brasil
Fantástico denuncia rede de corrupção dentro do sistema de Justiça do Pará

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP