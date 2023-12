Polícia Federal investiga participação de deputada em milícia do Rio de Janeiro

Pela manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram a 'Operação Batismo' com intuito de investigar a participação da deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros (PSD), a Lucinha, e uma assessora na milícia privada na Zona Oeste do Estado.

Em meio a início da operação, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do cargo da parlamentar. Lucinha é alvo de mandado de busca e apreensão e a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) também é um dos locais visitados pelos agentes federais.

Estão sendo cumpridos pelo menos 8 mandados de busca e apreensão. Além do afastamento, Lucinha e a assessora estão proibidas de manter contatos com determinados agentes públicos e políticos, bem como proibidas de frequentar a casa legislativa.

A investigação aponta que a deputada é considerada o braço político da milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, uma das mais poderosas e violentas do Rio e com forte atuação na região populosa de Campo Grande e Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense, segundo o G1.

Em nota, a PF relatou que as investigações apontaram que a deputada estadual e sua assessora tinham participação ativa na milícia, especialmente na articulação política junto aos órgãos públicos visando atender os interesses do grupo miliciano, investigado por organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios, além de extorsão e corrupção.

Ainda conforme a Polícia Federal, "a ação é um desdobramento da operação Dinastia, deflagrada em agosto de 2022 com o objetivo de desarticular organização criminosa formada por milicianos com atuação na Zona Oeste do Rio".

