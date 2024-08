Polícia Federal irá investigar queda de avião que matou 61 pessoas em SP

A Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, às 13h30, na sexta-feira (9). Corporação vai compor o gabinete de crise, do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.

“Policiais federais já estão no local do acidente e a instituição compõe gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos/SP. Serão enviados ao local especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, para auxiliar nas apurações”, afirmou a PF, em nota.

Outras autoridades também se mobilizam para investigar o ocorrido. Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que está monitorando o atendimento da empresa às vítimas e familiares.

Acidente - Por volta das 13h30 de hoje, uma aeronave turbohélice, da marca francesa ATR, da empresa Voepass, de matrícula PTB 2283, caiu em Vinhedo, município vizinho de Campinas, no interior de São Paulo. A aeronave vinha de Cascavel, no Paraná e seguia para Guarulhos (SP). Segundo a prefeitura de Valinhos, cidade vizinha a Vinhedo, todos as 61 pessoas a bordo morreram.

A Voepass Linhas Aéreas informou que acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há, ainda, confirmação de como ocorreu o acidente. A companhia está prestando informações pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h.

