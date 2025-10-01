Menu
Menu Busca quarta, 01 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Polícia investiga se os bares são cúmplices ou vítimas do esquema com metanol

Bebidas adulteradas já deixam mortos em São Paulo e Pernambuco

01 outubro 2025 - 13h25Sarah Chaves
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

O recente aumento de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas tem colocado em alerta autoridades de saúde e segurança pública em diversos estados do Brasil, principalmente em São Paulo e Pernambuco.

Em São Paulo, o governo já contabiliza 22 casos suspeitos, sendo sete confirmados e cinco mortes, uma já confirmada na capital. No Nordeste, Pernambuco registrou dois óbitos ligados ao mesmo tipo de contaminação. O que mais preocupa autoridades é que as vítimas estão consumindo bebidas com aparência normal, muitas vezes lacradas, sem suspeitar do risco.

Entre os casos mais graves, destaca-se o do Bar Ministrão, localizado na região dos Jardins, zona nobre de São Paulo, onde a Vigilância Sanitária encontrou bebidas compradas sem nota fiscal de vendedores de rua. O proprietário, Zé Rodrigues, alegou desconhecimento sobre a adulteração, afirmando que apenas adquiriu os produtos  como vodca  de revendedores informais.

A polícia investiga se os bares são cúmplices ou vítimas do esquema, já que muitos empresários podem ter comprado bebidas contaminadas sem saber. As bebidas mais visadas pelos criminosos incluem vodca, gin e whisky, especialmente as de marcas importadas.

As operações policiais já resultaram em ações contundentes: mais de 800 garrafas foram apreendidas em São Paulo em apenas dois dias. No interior do estado, em Americana, a polícia desmontou uma fábrica clandestina com quase 18 mil produtos falsificados, prendendo dois suspeitos. O caso mais emblemático envolve quatro jovens que passaram mal após consumir um gin supostamente importado, vendido por uma adega na zona sul paulistana. O produto parecia original, mas exames confirmaram a presença de metanol, substância altamente tóxica e letal em pequenas doses. As investigações seguem, e as autoridades alertam: desconfie de preços muito baixos e adquira bebidas apenas de fontes seguras.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Deixe seu Comentário

Leia Também

Metanol
Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol
Vinicius Marques de Carvalho falará sobre a atuação da CGU no combate às fraudes no INSS
Brasil
CPMI do INSS ouve ministro da CGU sobre esquema de fraude
Foto: Ecoa.Org.br
Brasil
Nova lei federal amplia apoio à produção sustentável no Pantanal
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Donald Trump assiste Lula discursar
Brasil
Encontro de Trump e Lula com expectativa para outubro depende de definição do local
Luiz Perillo, de 35 anos
Brasil
Arquiteto Luiz Perillo morre após transplante multivisceral complexo
Lucas Redecker recomendou a aprovação da proposta
Brasil
Câmara aprova projeto que limita o uso de provas ilícitas no processo militar
A prorrogação não é automática e só se aplica quando houver complicações médicas
Brasil
Nova lei prorroga licença-maternidade em casos de internação hospitalar
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento
Política
Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS
Imagem de dinheiro
Brasil
É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo

Mais Lidas

JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem morre ao fugir de hospital particular e cair de pontilhão em Campo Grande
O crime aconteceu na noite de hoje
Polícia
JD1TV AGORA: Homens assassinados em lava-jato do Danúbio Azul são identificados
Os bandidos estavam em um Ford Ka
Polícia
AGORA: Homens são assassinados em lava-jato do Danúbio Azul
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul