Policial civil de folga mata quatro colegas em delegacia do Ceará

Um inspetor da Polícia Civil do Ceará, identificado apenas como Dourado, matou quatro colegas de profissão na madrugada deste domingo (14), em uma delegacia no município de Camocim, no interior do Ceará.

Após o crime, o suspeito, que estava de folga, fugiu do local em uma viatura, mas decidiu abandonar o veículo e se entregar no quartel da Polícia Militar.

Segundo o site G1, as vítimas foram identificadas como: os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Três foram mortos dentro da delegacia e um do lado de fora.

Até o momento não há informações o que motivou o suspeito a cometer o crime. Ainda conforme o site, o atirador não foi ouvido e seguia preso no quartel da Polícia Militar, já que precisaria ser feito toda a perícia do caso.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes. "Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na Delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, segundo registro policial", disse o governador.

Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul publicou uma nota de apoio para os colegas de profissão.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com a Polícia Civil do Ceará e com as famílias das vítimas. Reiteramos nosso compromisso com a segurança pública e com o trabalho diário de nossos colegas de todo o Brasil, que se dedicam incansavelmente a proteger a sociedade e a promover a justiça", diz a nota.

