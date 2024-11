Portaria autoriza concurso para perito médico da Previdência Social

Foi autorizada pela ministra de Estado Da Gestão E Da Inovação Em Serviços Públicos, Esther Dweck, o concurso para 250 vagas de perito médico federal para compor o quadro de pessoal do Ministério da Previdência Social (MPS).

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da Portaria desta quinta-feira (14). A realização da primeira prova do certame será em no mínimo dois meses após a publicação do Edital.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também