Portaria autoriza nomeação de 93 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado

Através de uma Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (3), o Ministério de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de 93 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado.



Os profissionais darão provimento de cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 936); especialista em Regulação de Saúde Suplementar na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (31); e Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários para atuar na Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ (26).



A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação das pessoas aprovadas no concurso público será cada órgão para designação dos cargos. O concurso que trata a portaria pe regido pelos Editais nº 01 a nº 08, de 10 de janeiro de 2024, e resultados homologados pelos Editais nº 58 e nº 59, de 4 de abril de 2025.

