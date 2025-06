Porto Alegre fecha comportas preventivamente diante da elevação das águas

Carla Andréa, com CNN

Saiba Mais Brasil Rio Taquari volta a subir e causa nova enchente com duas mortes no Rio Grande do Sul

Diante da elevação no nível dos rios e do aumento das chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Porto Alegre informou que iniciou, na tarde desta sexta-feira (20), o fechamento preventivo de três comportas do sistema de proteção contra cheias da cidade.

A medida foi adotada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) como precaução, apesar dos prognósticos indicarem que a cota de inundação não será atingida.

As comportas 11, 13 e 14, localizadas na avenida Castelo Branco, estão atualmente em obras e estão sendo lacradas com "bags", sacos de areia com aproximadamente uma tonelada cada. Por conta da demora para a instalação dessas barreiras temporárias, a ação foi antecipada.

A comporta 12, que também está em obras, permanecerá aberta por ora, para evitar maiores impactos na mobilidade urbana, segundo a prefeitura.

As comportas em funcionamento, com portões metálicos, seguem operando normalmente e podem ser fechadas em menos de uma hora se necessário. Todas passaram por testes recentes.

Nível do Guaíba e impactos

O lago Guaíba atingiu a marca de 2,26 metros no Cais Mauá na manhã de sexta-feira. A cota de inundação na região é de 3 metros. Segundo a prefeitura, os modelos hidrológicos não indicam risco iminente de transbordamento, mas o monitoramento segue constante.

Enquanto isso, a situação já é mais crítica na Região das Ilhas, onde o Rio Jacuí transbordou e alagou ruas da Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago. A Defesa Civil emitiu alerta de inundação para a área, com previsão de pico entre sexta e sábado (21).

Alguns moradores decidiram sair de casa por precaução, mas outros continuam nas residências.

Chuvas já causaram mortes no estado

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana já causaram três mortes e deixaram mais de 6,5 mil pessoas fora de casa, entre desabrigados e desalojados, de acordo com dados atualizados da Defesa Civil.

As autoridades seguem em alerta e orientam a população a acompanhar os comunicados oficiais e a se dirigir a abrigos temporários em caso de risco iminente de inundação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Brasil Rio Taquari volta a subir e causa nova enchente com duas mortes no Rio Grande do Sul

Deixe seu Comentário

Leia Também