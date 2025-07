Praça dos Três Poderes permanece fechada após ordem de Alexandre de Moraes

Após ser intimado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes na madrugada deste sábado (26), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi até a Praça dos Três Poderes para negociar a saída de um acampamento montado no local pelo deputado Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Outros parlamentares, como o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), também participavam do ato no local. Após negociarem com as autoridades locais, o grupo levantou acampamento e deixou o local já nas primeiras horas do sábado.

Logo depois, a Polícia Militar do Distrito Federal o acesso de turistas à Praça dos Três Poderes, na área central de Brasília.

Grades de ferro e barreiras foram instaladas ao longo de toda a praça que fica entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os perímetros desses prédios também foram cercados por grades, instaladas pela própria segurança de cada poder.

Até o meio-dia, o governo do DF não informava uma previsão de reabertura do espaço.

