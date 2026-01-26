Menu
Menu Busca segunda, 26 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Prazo para aderir ao Simples Nacional termina em 31 de janeiro

Pedido é online e vale para MEI, micro e pequenas empresas

26 janeiro 2026 - 17h38Taynara Menezes, com Agência Brasil
Empresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regimeEmpresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regime   (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Empreendedores que desejam aderir ou regressar ao Simples Nacional têm até sábado (31) para fazer o pedido. O prazo vale tanto para empresas que nunca optaram pelo regime quanto para aquelas que foram excluídas e querem reingressar. Regime que permite o pagamento de tributos de forma simplificada, o Simples é destinado a microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Para optar pelo regime, a empresa precisa ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição municipal e, quando exigível, inscrição estadual. O pedido é feito exclusivamente pela internet, no Portal do Simples Nacional, com acesso por certificado digital ou código de acesso.

Após o pedido, o sistema faz uma verificação automática de pendências com a Receita Federal, os estados e os municípios. Se não houver irregularidades, a opção é aprovada. Caso existam débitos ou inconsistências, o pedido fica “em análise” até a regularização. O acompanhamento pode ser feito no próprio portal. O resultado dos pedidos está previsto para a segunda quinzena de fevereiro.

Empresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regime, sem necessidade de novo pedido. Entre os principais motivos de exclusão estão débitos tributários, excesso de faturamento, falta de documentos, parcelamentos pendentes e o exercício de atividades não permitidas.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Relator Maurício Carvalho
Brasil
Comissão da Câmara aprova programa de internet gratuita para famílias de baixa renda
Protesto recente contra as mortes de trans e travestis
Brasil
Mesmo com queda, Brasil é o país que mais mata trans e travestis
Ministro Dias Toffoli -
Brasil
PF inicia oitivas no STF sobre suspeitas na compra do Banco Master
Mega-sena Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa Mega-Sena, concurso 2.964 Foto: Reprodução/Caixa
Brasil
Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões
Vídeo: Queda de raio deixa feridos durante ato liderado por Nikolas Ferreira em Brasília
Brasil
Vídeo: Queda de raio deixa feridos durante ato liderado por Nikolas Ferreira em Brasília
Policiais legislativos participam de homenagem no Plenário da Câmara dos Deputados
Brasil
Concurso da Câmara tem novo edital para policial legislativo
Jhonatan de Jesus, ministro do TCU
Brasil
Relator do TCU deve dar aval à liquidação do Banco Master
Motorista ficou prensado ao tentar desatolar carro
Brasil
Homem é resgatado após ficar preso entre carro e barranco a noite inteira
Foto: Gerada por IA
Brasil
Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena deste sábado
Mais de 42 mil candidatos foram habilitados para a segunda fase
Brasil
CNU divulga notas da prova discursiva da segunda edição

Mais Lidas

Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros no Lageado
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'
Imagens da ação criminosa
Polícia
Trio é indiciado por furto de R$ 35 mil em atacadão de Dourados