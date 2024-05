Prazo para negociações do Desenrola Brasil vai até dia 20 de maio

Vence na próxima segunda-feira (20), o prazo para renegociar dívidas sob condições do Programa Desenrola Brasil para devedores que se encaixam na Faixa 1.

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. O Desenrola, negocia dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada.

O programa concede descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. Em algumas situações, segundo o Ministério da Fazenda, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido.

Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar.

Dados do Ministério da Fazenda apontam que, até a semana passada, 14,75 milhões de pessoas já haviam renegociado cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas desde 2023.



