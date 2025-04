Prazo para pedir isenção da taxa do Enem começa amanhã

O prazo para pedir isenção da taxa para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa nesta segunda-feira (14) e segue até o dia 25 de abril.

Interessados em fazer a prova de graça e se livrar do custo de R$ 85, devem pedir o recurso por meio da Página do Participante.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a gratuidade para a inscrição do Enem está prevista para pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2025;

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal;

Participantes do programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação.

Confira o cronograma abaixo:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

Período de recursos: 12 a 16 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio

