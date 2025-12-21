Menu
Brasil

Prêmio da Mega da Virada chega a R$ 1 bilhão

Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro

21 dezembro 2025 - 12h13Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Bilhete da Mega da ViradaBilhete da Mega da Virada   (Tomaz Silva/Agência Brasil)

O prêmio da Mega da Virada acumulou para R$ 1 bilhão depois que nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas na noite do último sábado (20) no Concurso 2954 da Mega-Sena. 

O sorteio com o maior prêmio da história do concurso será realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

No último sábado, os apostadores buscavam o prêmio de R$ 62 milhões, mas ninguém acertou os números 01, 09, 37, 39, 42, 44.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco dezenas sorteadas e faturaram R$ 69.615,66 cada uma.

Já os 4.069 vencedores da quadra conquistaram o prêmio de R$ 1.071,64.

