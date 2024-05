Prêmio de R$ 46,726 milhões da Mega-Sena vai para bolão no Espírito Santo

Sarah Chaves, com SBT atualizado em 12/05/2024 às 09h07

Foi sorteado ontem (11), o prêmio do concurso 2.723 da Mega-Sena e uma aposta feita com bolão de 22 cotas em uma Loteria em Fundão (ES), acertou todas as dezenas e levou prêmio de R$ 46.726.380,41.

Foram sorteados os números 06 - 12 - 19 - 28 - 50 - 60. Para resgatar as quantias, é preciso ir a uma casa lotérica credenciada ou agência da Caixa Econômica Federal.

Outras 100 apostas fizeram cinco acertos e, assim, levaram R$ 38.633,40 cada, enquanto 6.090 acertaram quatro números e levam R$ 906,24.

O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 2,5 milhões; as dezenas serão sorteadas na próxima terça-feira (14).

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também