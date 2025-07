Presidente da CBF é investigado por compra de votos em Roraima

A Operação Caixa Preta deflagrada pela da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (30) cumpriu mandados de busca e apreensão contra o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, a deputada federal Helena da Asatur (MDB) e o marido dela, o empresário Renildo Lima, investigados por compra de votos nas eleições municipais de 2024, em Roraima.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados. Agentes da PF estiveram na casa de Xaud e também na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

As investigações começaram quando o empresário Renildo Lima foi preso com R$ 500 mil, estando parte do dinheiro em sua cueca em setembro de 2024.

Samir e Helena são do mesmo partido, o MDB, e do mesmo grupo político em Roraima. O atual presidente da CBF chegou a ser candidato à deputado federal pelo partido em 2022, mas não foi eleito.

A Asatur, empresa da família de Helena, é uma das mais tradicionais em Roraima, com especialidade na rota entre Boa Vista a Manaus, no Amazonas, pela BR-174. Criada em 2001, é uma "empresa irmã" da Asatur Turismo. Além disso, presta serviços como fretamento e locação de veículos.

A empresa é avaliada em R$ 11,1 milhões e tem o marido de Helena, Renildo Lima, como sócio majoritário, função que divide com uma filha do casal. No site da empresa, a informação é de que há 10 agências espalhadas por Roraima -- na capital e nos municípios. Além disso, a família também é proprietária da Voare Táxi Aéreo, única empresa de táxi aéreo privado do estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também