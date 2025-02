Presidente de Portugal participa de reunião bilateral com Lula

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Esteve em encontro com o presidente Lula, durante visita de Estado, na terça-feira (18), o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro retribui a visita de Lula a Portugal em abril de 2023, sua primeira viagem à Europa no terceiro mandato.

Durante reunião bilateral, Lula expressou preocupação com o estado da democracia no mundo, especialmente diante da influência das redes digitais. Lula mencionou a decisão do Brasil de proibir o uso de celulares nas escolas brasileiras.

Os dois presidentes discutiram também o papel das duas nações no cenário internacional e a realização da COP30, em novembro deste ano, em Belém (PA). Lula frisou a relevância de Portugal estar na conferência sobre mudança do clima, argumentando que será a COP mais importante da história.

A visita integra uma série de eventos que tem sequência nesta quarta, com a Cimeira Brasil-Portugal, encontro de alto nível que reúne líderes dos dois países para fortalecer a cooperação em áreas como defesa, segurança, justiça, ciência, meio ambiente, comércio, saúde e cultura.

O presidente Marcelo Rebelo reforçou os laços entre os dois países e ressaltou que Brasil e Portugal desempenham papel relevante no diálogo global, em um contexto de crescente unilateralismo.

Outro tema abordado foi a forte relação humana entre os dois países. Atualmente, mais de 500 mil brasileiros residem em território português, e cerca de 150 mil portugueses vivem no Brasil. Trata-se da segunda maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas da que reside nos Estados Unidos. Lula expressou preocupação com o crescimento do extremismo na Europa, e o possível impacto desse fenômeno sobre os brasileiros em Portugal, alertando para o risco de aumento da perseguição à comunidade migrante. O presidente português afirmou, em contrapartida, que Portugal mantém relação única com o Brasil, mais forte do que com qualquer outro país, e falou que os migrantes brasileiros são, de longe, os mais transversais em termos de talento.

Lembrou que a comunidade brasileira é fundamental para a economia local e está presente em setores como alta tecnologia, energia e saúde. "Eles rejuvenescem a economia e a sociedade e cultura portuguesas", disse.

14ª edição da Cimeira Brasil-Portugal

As cimeiras são consideradas fundamentais para aprofundar a colaboração entre as nações, e está prevista a assinatura de acordos. Na última edição, 2023, houve 13 acordos e memorandos sobre temas como equivalência de estudos fundamental e médio, proteção de testemunhas, direitos de pessoas com deficiência, energia, geologia e minas, cooperação técnica com a Fiocruz, declaração de intenções em saúde, produção audiovisual, cooperação espacial, turismo e comunicações.

