Presidente e jornalista batem boca em redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro negou, nessa quinta-feira (27), durante transmissão ao vivo no Facebook, que tenha compartilhado pelo WhatsApp vídeo que convoca a população para manifestação no dia 15 de março.

Depois da live feita pelo presidente, a jornalista Vera Magalhães, responsável pela notícia que Bolsonaro buscou desmentir, afirmou, pelo Twitter, achar "perigoso a um presidente mentir em rede nacional".



A declaração de Bolsonaro e a resposta de Magalhães dizem respeito a uma informação divulgada pela jornalista na última terça-feira (25).



Segundo ela, o presidente transmitiu, naquele dia, para contatos no WhatsApp, um vídeo chamando para a manifestação em seu apoio e "contra os inimigos da nação".

Segundo a jornalista, "o presidente Jair Bolsonaro está disparando de seu celular pessoal um vídeo em tom dramático que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que ele "quase morreu" para defender o País e agora precisa que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso Nacional".

Em seguida, ela informava que, ao compartilhar o vídeo, Bolsonaro escreveu a seguinte mensagem: "- 15 de março.

- Gen Heleno/Cap Bolsonaro - O Brasil é nosso, - Não dos políticos de sempre."



Na live dessa quinta-feira, Bolsonaro disse que compartilhou um vídeo, mas de uma manifestação ocorrida em 2015. "A Vera Magalhães teria — olha só, Vera, como eu sou legal contigo, você teria recebido um vídeo, eu pedindo, sim, o apoio para manifestação de 15 de março de... 2015! Então, esse vídeo deve tá rodando por aí, vou botar no meu Facebook daqui a pouco, é um vídeo que eu peço o comparecimento na manifestação de 15 de março de 2015, que, por coincidência, foi num domingo. E daí, pelo que parece, Vera Magalhães, você pegou esse vídeo, não posso afirmar que seja essa a história realmente, (porque) não sou da tua laia, então, em cima disso você fez a matéria que eu taria disparando WhatsApp pedindo apoio para o movimento do dia 15 de março agora (a fala continua a partir do minuto 13 do vídeo do link abaixo )".

Terminada a transmissão, a jornalista se manifestou pelo Twitter e postou prints do WhatsApp de Bolsonaro. "Aqui está o print que publiquei dos DOIS vídeos que o senhor enviou a seus contatos no WhatsApp neste feriado, e não em 2015. Veja que tem seu passeio de moto no Guarujá, depois seu texto, e os dois vídeos, presidente. Eles falam da facada que o senhor sofreu, que foi em 2018, e de sua eleição, também em 2018. Como podem ser de 2015?", questionou. "Portanto aqui está a minha vergonha na cara. O senhor foi aconselhado a fazer essa live nesses termos? Acho perigoso a um presidente mentir em rede nacional. Acrescenta mais uma à sua lista de condutas impróprias. Um abraço", acrescentou.

Aqui está a mensagem que mandei ao senhor na terça-feira, já com a matéria, para o mesmo celular do qual o senhor fez os disparos. Portanto eu chequei. A fonte também pic.twitter.com/su37iTH3a4 — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 27, 2020

Aqui está o print que publiquei dos DOIS vídeos que o senhor enviou a seus contatos no WhatsApp neste feriado, e não em 2015 pic.twitter.com/RSnToNggzt — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 27, 2020





