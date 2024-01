Presidente sanciona lei que cria Dia Nacional de Combate à Tortura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece o Dia Nacional de Combate à Tortura, a ser celebrado anualmente em 14 de julho. A informação foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (08).

A data escolhida é simbólica, marcando o trágico episódio em que o pedreiro Amarildo Dias de Souza foi sequestrado, torturado e morto por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, no Rio de Janeiro, em 2013.

Aprovada pelo Congresso Nacional, a lei entra em vigor na data de sua publicação.

