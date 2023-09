Primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính visita o Brasil após 15 anos

O presidente Lula recebe nesta segunda-feira (25), no Palácio do Planalto o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chính, para visita oficial ao Brasil, após 15 anos da última visita de um líder do país asiático.



Segundo o Palácio do Itamaraty, os mandatários tratarão de temas diversos da agenda bilateral, incluindo comércio, investimentos, ciência, tecnologia e inovação, cooperação técnica e educacional, defesa, energia renovável, entre outros.



Lula e Minh Chính também devem abordar questões envolvendo o Mercosul, bloco econômico regional sul-americano, e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que envolve dez países da região, além de assuntos ligados a outros fóruns internacionais.



Está prevista a assinatura de acordos de cooperação educacional, defesa, agricultura e entre academias diplomáticas.



Ainda na segunda-feira, o primeiro-ministro vietnamita fará uma palestra, aberta à imprensa, sobre a relação entre Brasil e Vietnã. O evento será realizado às 17h15, no Palácio do Itamaraty.

Embraer



O primeiro-ministro Pham Minh Chinh visitou a Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo, na tarde de sábado (23), como parte de sua visita oficial ao Brasil. A delegação foi recebida pelo presidente da companhia Francisco Gomes Neto que apresentou ao líder vietnamita as inovações da empresa brasileira para o setor aeroespacial.



Durante a visita oficial foram discutidas potenciais cooperações e oportunidades de negócios com companhias aéreas, serviços aeronáuticos, capacitação de pessoas e soluções tecnológicas para o setor aéreo do país do sudeste asiático.



Atualmente, uma frota de 5 aeronaves Embraer 190 é utilizada no Vietnã pela Bamboo Airways, permitindo ampliar conectividade pelo país. Demonstrações com aeronaves da família E-Jets E2 também têm permitido operadores locais a conhecerem a capacidade e desempenho dos jatos para abrir novas rotas domésticas e para países vizinhos.

Lula e Pham Minh Chinh tiveram uma reunião bilateral realizada no âmbito da cúpula estendida do G7, em Hiroshima, no Japão, em maio deste ano, quando trataram do comércio bilateral.



O Brasil é o principal fornecedor de soja e carne suína e o segundo maior de carne de frango e algodão para o Vietnã.





