Prisão de Oruam: ação pode ter sido encenação para documentário

O rapper Oruam foi preso na última quinta-feira (20) após furar uma blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. No entanto, informações divulgadas pela coluna da jornalista Fábia Oliveira indicam que a fuga do rapper pode ter sido planejada como parte da gravação de um documentário sobre sua vida.

Fontes afirmam que amigos de Oruam estavam em um carro logo atrás, registrando toda a cena.

Apesar da suspeita de encenação, a blitz era legítima e os policiais que participaram da abordagem não tinham conhecimento da possível armação. A prisão do artista ocorreu conforme os procedimentos legais.

O artista foi algemado e levado para a 16ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por direção perigosa. Segundo a polícia, ele tentou realizar um "cavalinho de pau" para escapar da fiscalização na contramão da avenida.

Após ser detido, Oruam pagou fiança e foi liberado.

