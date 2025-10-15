Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Professores poderão solicitar carteira nacional do docente a partir de 16 de outubro

A CNDB tem validade de 10 anos e é destinada aos profissionais de todos os níveis e etapas da educação

15 outubro 2025 - 10h36Sarah Chaves, com Planalto
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDBPresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDB   (Ricardo Stuckert/PR)

Em cerimônia no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, no Rio de Janeiro em comemoração ao Dia dos Professores, o presidente Lula, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

A iniciativa possibilita que os professores tenham benefícios exclusivos: meia-entrada em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis.

Adicionalmente, serão anunciados os primeiros benefícios do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias.

O Governo do Brasil também vai apresentar uma premiação com computadores para 100 mil professores e a nova versão do Portal de Formação Mais Professores. O Portal reúne cursos gratuitos de formação continuada, graduação, mestrado e doutorado. A reformulação garante uma pesquisa facilitada por milhares de oportunidades, com um painel interativo que inclui um mapa com as ofertas por estado.

CNDB 

A Carteira Nacional Docente do Brasil tem validade de 10 anos e é destinada a professores de todos os níveis e etapas da educação, das redes públicas e privadas.

O sistema de solicitação será aberto a partir desta quinta-feira (16), por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. O programa Mais Professores busca atender aproximadamente 2,7 milhões de docentes em todo o país. Para ser elegível, é preciso que o professor tenha Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal; e esteja em exercício da atividade docente em instituição de ensino.

Para fazer parte do programa #TôComProf, os estabelecimentos devem ter abrangência nacional ou regional e regularidade perante a administração pública. As companhias devem ofertar serviços financeiros ou comerciais de alimentação; cultura e lazer; higiene e limpeza; moradia; saúde; transporte; entre outros. O desconto mínimo oferecido deve ser de 10% sobre o valor de tabela ou preço praticado ao público em geral, durante um período de até 12 meses ou em quantidade específica.

O edital de chamamento público para empresas interessadas foi lançado em setembro e segue aberto até 30 de novembro. A divulgação dos resultados será feita em ciclos. A relação atualizada das empresas parceiras é listada na página do Mais Professores.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jorge Messias e Rodrigo Pacheco
Brasil
Lula quer Jorge Messias e ministros do STF preferem Pacheco para vaga de Barroso
Lara Lima
Brasil
Brasil conquista segunda medalha no Mundial de halterofilismo paralímpico
Tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Brasil
Moradores relatam tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Presidente Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi
Brasil
Brasil e Índia firmam novos acordos de cooperação jurídica e econômica
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Brasil
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás
Brasil
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás
Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Carlos está foragido
Interior
Mulher é assassinada com tiros na cabeça pelo marido em Bandeirantes
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã