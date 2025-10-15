Professores poderão solicitar carteira nacional do docente a partir de 16 de outubro

Em cerimônia no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, no Rio de Janeiro em comemoração ao Dia dos Professores, o presidente Lula, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

A iniciativa possibilita que os professores tenham benefícios exclusivos: meia-entrada em eventos culturais (cinemas, teatros e shows), ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis.

Adicionalmente, serão anunciados os primeiros benefícios do #TôComProf, que reúne lojas físicas, e-commerce e serviços de várias categorias.

O Governo do Brasil também vai apresentar uma premiação com computadores para 100 mil professores e a nova versão do Portal de Formação Mais Professores. O Portal reúne cursos gratuitos de formação continuada, graduação, mestrado e doutorado. A reformulação garante uma pesquisa facilitada por milhares de oportunidades, com um painel interativo que inclui um mapa com as ofertas por estado.

CNDB

A Carteira Nacional Docente do Brasil tem validade de 10 anos e é destinada a professores de todos os níveis e etapas da educação, das redes públicas e privadas.

O sistema de solicitação será aberto a partir desta quinta-feira (16), por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. O programa Mais Professores busca atender aproximadamente 2,7 milhões de docentes em todo o país. Para ser elegível, é preciso que o professor tenha Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular junto à Receita Federal; e esteja em exercício da atividade docente em instituição de ensino.

Para fazer parte do programa #TôComProf, os estabelecimentos devem ter abrangência nacional ou regional e regularidade perante a administração pública. As companhias devem ofertar serviços financeiros ou comerciais de alimentação; cultura e lazer; higiene e limpeza; moradia; saúde; transporte; entre outros. O desconto mínimo oferecido deve ser de 10% sobre o valor de tabela ou preço praticado ao público em geral, durante um período de até 12 meses ou em quantidade específica.

O edital de chamamento público para empresas interessadas foi lançado em setembro e segue aberto até 30 de novembro. A divulgação dos resultados será feita em ciclos. A relação atualizada das empresas parceiras é listada na página do Mais Professores.

