Brasil

Professores terão nova carteira nacional de identificação com validade em todo o país

O documento irá facilitar o acesso dos docentes a benefícios exclusivos e vantagens

12 setembro 2025 - 12h12Sarah Chaves
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDBPresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDB   (Ricardo Stuckert/PR)

O governo federal sancionou a lei que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente (CNDB), um novo documento de identificação destinado a professores da rede pública e privada em todo o Brasil. Com validade nacional, a carteira tem como objetivo reconhecer oficialmente os profissionais da educação e facilitar o acesso a seus direitos.

A CNDB servirá não apenas como um meio de identificação, mas também como um instrumento de valorização e reconhecimento da categoria docente e deve facilitar que os professores usufruam de vantagens exclusivas, como descontos em eventos culturais (cinemas, teatros e shows) e benefícios do programa Mais Professores pelo Brasil, que inclui ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis, entre outras parcerias em negociação pelo Ministério da Educação.

De acordo com a lei, a carteira conterá dados como nome completo, filiação, data de nascimento, instituição de ensino onde o profissional atua, número do CPF, fotografia, data de expedição e validade. O documento também incluirá um QR Code para autenticação digital e a inscrição “Válida em todo o território nacional”.

O regulamento com os detalhes sobre a emissão, validade e modelo da carteira será definido posteriormente pelo Ministério da Educação, responsável pela implementação da medida. Estados, municípios e o Distrito Federal deverão colaborar com a União fornecendo os dados necessários para a formação e atualização da base nacional de profissionais da educação.

