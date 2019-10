Bolsonaro elogia programa social de Campo Grande

O programa Criança Feliz, desenvolvido em Campo Grande, teve destaque nacional na sexta-feira (11) depois que o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo contando a história de Andrea de Jesus Santos e o filho, Arthur, beneficiários que visita contínua de servidores da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, garantindo o auxílio necessário para a mãe, que cria o filho especial sozinha.

“O Arthur nasceu com hidrocefalia, teve que ficar na UTI por nove dias. Foi bem difícil, porque ele não tinha muita expectativa de vida. O diagnóstico dele é muito grave. Por várias vezes, ele já quase morreu na minha mão. A gente vive em uma tensão. As mães com crianças especiais sabem disso. Vivemos uma tensão 24 horas, mas ele já vai fazer quatro anos”, conta Andrea.

Atendida pela SAS, ela comemora o retorno e já percebe a diferença após o cuidado com o filho. “Só sorriso, só amor, só felicidade. Em pouco tempo que estou no projeto, já está surtindo efeito. Ele está interagindo. A gente fica muito em casa sozinho. Somos só nós dois. No dia que a Eunice (servidora da SAS) vem, a gente conversa muito. Isso ajuda muito na interação. Eles chegam, a gente conversa, sei que tem alguém nos apoiando. Eles se preocupam como a gente está. Você sabe que não está sozinho, que alguém, em algum lugar, está ali pensando na gente. Estão trabalhando, unindo força, lutando, porque sabem que a gente existe, porque é ruim ficar no anonimato e lutar sozinho”, agradece a mãe.

A publicação do presidente

Esta não é a primeira vez que o trabalho desenvolvido em Campo Grande chama atenção do Governo Federal. Em visita a Campo Grande, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, declarou que o acolhimento à primeira infância realizado na capital sul-mato-grossense é exemplo para o país.

