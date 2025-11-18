Próximo da Cúpula de Líderes, Lula e presidente da África do Sul estreitam agenda bilateral

Em conversa telefônica com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, Lula abordou a presidência sul-africana do G20e aproximação da Cúpula de Líderes que será realizada nos próximos dias 22 e 23 de novembro, evidenciando o apoio do Brasil.



O trabalho do Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo prêmio Nobel Joseph Stiglitz, foi destacado em particular, pois o Brasil é um dos apoiadores da criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade, com capacidade de assessoramento técnico sobre a matéria, semelhante ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.



Com relação a agenda bilateral, os dois mandatários acordaram manter encontro à margem da Cúpula de Joanesburgo para tratar especificamente da facilitação e do aprofundamento do comércio entre os dois países.

O presidente Lula saudou, ainda, a continuidade da Cúpula Social do G20 e a iniciativa sul-africana sobre segurança alimentar e preço dos alimentos, que considerou complementar à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20, no ano passado.

