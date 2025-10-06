Menu
Brasil

Publicada criação de sala de situação para monitorar intoxicações por metanol

A medida tem caráter temporário para promover ações de resposta eficazes

06 outubro 2025 - 10h36Sarah Chaves
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  

O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (6), a Portaria que institui a Sala de Situação Nacional - Intoxicação por Metanol após Consumo de Bebida Alcoólica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A medida tem caráter temporário e foi criada com o objetivo de monitorar de forma contínua e coordenada os casos de intoxicação por metanol em todo o território nacional, bem como promover ações de resposta eficazes.

A criação da Sala responde ao crescente número de casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, o que tem gerado preocupação nas autoridades sanitárias. A iniciativa pretende fortalecer a vigilância, o diagnóstico, o manejo clínico e a articulação entre os diferentes níveis de gestão do SUS, promovendo uma resposta mais rápida e eficaz diante de surtos e emergências.

Entre as principais competências da Sala de Situação estão:

Monitorar e analisar continuamente os casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol;

Apoiar tecnicamente os gestores locais na investigação de surtos e no manejo clínico, incluindo orientações sobre uso de antídotos;

Articular com centros toxicológicos (CIATox), laboratórios centrais (LACEN) e demais estruturas do SUS;

Consolidar informações para subsidiar decisões estratégicas e orientar ações de comunicação de risco à população;

Propor protocolos, planos de contingência e ações de capacitação para profissionais de saúde.

A composição da Sala inclui representantes de diversos órgãos e entidades do Ministério da Saúde, como secretarias especializadas, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de conselhos e secretarias estaduais e municipais de saúde, e outros ministérios como o da Agricultura e Pecuária e o da Justiça e Segurança Pública.

A coordenação será exercida pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), por meio do Departamento de Emergências em Saúde Pública.

Casos
Até a última atualização, o Brasil tinha 225 casos notificados, segundo novo balanço do Ministério da Saúde. As notificações incluem casos confirmados e suspeitos, além de mortes. São 16 casos confirmados e 209 em investigação.

Vanguard - Sound

