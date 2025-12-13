Menu
sábado, 13 de dezembro de 2025
Brasil

Queda de árvore mata mulher em ponto de ônibus em Guarulhos

Acidente ocorreu durante temporal e deixou outra pessoa ferida na região metropolitana de São Paulo

13 dezembro 2025 - 10h52Sarah Chaves, com Folha
Galhos da árvore que caiu em ponto de ônibus em GuarulhosGalhos da árvore que caiu em ponto de ônibus em Guarulhos   (Defesa Civil/SP)
Uma mulher morreu na tarde desta sexta-feira (12) após ser atingida pela queda de uma árvore de grande porte sobre um ponto de ônibus na rua Arminda de Lima, no centro de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Outra pessoa que aguardava no local ficou ferida e foi socorrida.

As vítimas estavam no ponto de ônibus no momento do acidente. A via precisou ser interditada temporariamente para a retirada da árvore e a limpeza da área. Equipes da Defesa Civil realizaram uma vistoria no entorno, onde funciona uma escola, para verificar o risco de novas quedas. Após a avaliação, o local foi considerado seguro e liberado para o tráfego de veículos e pedestres.

Com essa ocorrência, sobe para três o número de mortes registradas no estado de São Paulo em decorrência do ciclone extratropical que atingiu a região ao longo da semana. Na terça-feira (9), em Campos do Jordão, um homem morreu depois que um deslizamento de terra atingiu sua residência. Já na capital paulista, uma mulher morreu na quarta-feira (10) após ser atingida pelo desabamento de um muro no Jardim Sapopemba, na zona leste.

Nesta sexta-feira, até as 22h, o Corpo de Bombeiros atendeu 186 ocorrências relacionadas à queda de árvores na capital e na região metropolitana, além de um chamado por alagamento. No interior do estado, em Tupã, três árvores caíram sobre vias públicas e uma atingiu um carro estacionado. Também foram registrados a queda de dois postes de energia elétrica.

A Defesa Civil alerta para a continuidade do tempo instável nos próximos dias, em razão da passagem lenta de uma frente fria sobre o estado. A previsão indica chuva, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade isolada de granizo. A orientação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, manter distância de estruturas metálicas e redobrar a atenção com quedas de energia e objetos lançados pelo vento.

