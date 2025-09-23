Menu
Brasil

"Queremos ter relações de igualdade", diz Lula em entrevista à emissora dos E.U.A

O presidente participa de agendas sobre Palestina, clima, democracia e conservação ambiental durante a semana da Assembleia da ONU em Nova York

23 setembro 2025 - 11h22Sarah Chaves, com Planalto
Presidente Lula durante entrevista com a jornalista Amna NawazPresidente Lula durante entrevista com a jornalista Amna Nawaz   (Reprodução/PBS News)

Durante entrevista ao PBS NewsHour nesta segunda-feira (22), o presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil para negociar as tarifas unilaterais impostas pelos Estados Unidos. "Uma mesa de negociação não custa nada", destacou, lembrando sua presença em Nova York para a 80ª Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil será o primeiro a discursar no Debate Geral, nesta terça-feira (23).

Lula reforçou a importância de uma relação civilizada entre as duas maiores economias e democracias da América: "Um chefe de Estado precisa ter uma relação com outro chefe de Estado, independentemente de sua posição política. Estes são dois Estados importantes, as maiores democracias da América, as maiores economias da América. Então, é muito importante para nós termos uma relação muito civilizada."

O presidente também mencionou que, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram superávit de US$ 410 bilhões no comércio com o Brasil, o que torna injustificáveis as tarifas. "Toda vez que tentamos falar sobre comércio, alguém dos Estados Unidos diz: 'Isso não é comigo. Esta é uma questão política'. Se o presidente Trump quiser discutir política, estou disposto também", disse.

“Queremos ter relações de igualdade com todos. Mas o que não aceitamos é que ninguém, nenhum país do mundo interfira na nossa democracia e na nossa soberania”, completou.

Plano Brasil Soberano
Em resposta ao aumento de 50% das tarifas sobre produtos brasileiros, o governo lançou o Plano Brasil Soberano, com medidas focadas no fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial. O plano inclui R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações para crédito acessível, além de ampliar financiamentos e facilitar a compra de alimentos por órgãos públicos.

Agenda de Lula em Nova York
Lula participará de várias reuniões nesta semana. Na segunda-feira (22), esteve na Conferência Internacional sobre a Questão Palestina, defendendo a implementação da solução de dois Estados. "Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", afirmou.

Na terça-feira (23), ele participa do lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), um modelo inovador de financiamento para a conservação das florestas tropicais, que será oficialmente lançado na COP30, em novembro, em Belém (PA).

Na quarta-feira (24), Lula se unirá ao secretário-geral da ONU para discutir ação climática e estimular novas contribuições para a COP30. Também copresidirá, com os presidentes do Chile e da Espanha, o evento "Em Defesa da Democracia", que reúne líderes globais para fortalecer o multilateralismo e combater a desinformação e o extremismo.

 

