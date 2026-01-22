Menu
Brasil

Receita Federal faz leilão com iPhones, carro e joias

O certame vai ofertar 289 lotes de mercadorias apreendidas e abandonadas, com lances iniciais a partir de R$ 1,3 mil

22 janeiro 2026 - 13h24Sarah Chaves
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Superintendência da Receita Federal, em Brasília   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal em São Paulo realiza no dia 3 de fevereiro um leilão de mercadorias apreendidas e abandonadas, com 289 lotes disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. Entre os itens ofertados estão celulares, veículos, computadores, máquinas fotográficas e joias, com lances iniciais a partir de R$ 1,3 mil.

Entre os destaques do certame estão um iPhone 15 com lance mínimo de R$ 1,3 mil (lote 246), um carro da marca Fiat a partir de R$ 16 mil (lote 288) e uma joia de esmeralda com preço inicial de R$ 9 mil (lote 19). As propostas poderão ser enviadas exclusivamente pela internet, de 29 de janeiro, a partir das 8h, até 2 de fevereiro, às 21h. Os lances são feitos por lote fechado, que reúne um conjunto de mercadorias.

De acordo com a Receita Federal, os itens poderão ser visitados presencialmente entre 26 e 30 de janeiro, em cidades como Guarulhos, Santos, Grande São Paulo, Sorocaba, Taubaté, entre outras. O endereço para visitação varia conforme o lote escolhido.

O edital do leilão informa que celulares e acessórios não poderão ser revendidos, mesmo quando arrematados por pessoas jurídicas.

Para participar, pessoas físicas devem ter 18 anos ou mais ou serem emancipadas, possuir CPF regular e selo de confiabilidade Prata ou Ouro na plataforma gov.br. Já as empresas precisam estar com o CNPJ regularizado, e o responsável legal ou procurador deve ter selo Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Os lances serão abertos no dia 29, às 10h, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico do e-CAC. Cada participante poderá apresentar apenas uma proposta por lote, com possibilidade de alteração ou exclusão até o fim do prazo. As sessões do leilão poderão ser acompanhadas ao vivo pelo site gov.br.

 

 

