Regina Duarte confirma “noivado” com o governo de Bolsonaro

Saiba Mais Política Após declarações nazistas, Bolsonaro exonera Roberto Alvim

Depois de demitir o Roberto Alvim, Jair Bolsonaro convida a atriz, Regina Duarte, para assumir a Secretaria da Cultura do governo. A artista, além de aceitar o convite, aceitou passar por um período de testes. O presidente convidou a atriz global na sexta-feira (17), ela pediu um tempo para pensar e se reuniu nesta segunda-feira (20) com Bolsonaro e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, numa área reservada do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Conforme a Secretaria de Comunicação do governo, Regina disse que está “noivando” com o governo após o encontro. Ela irá à Brasília na quarta-feira (22) para conhecer a estrutura da Secretaria da Cultura.

“Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. “Estamos noivando”, disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro”, diz a nota emitida pelo governo.

Regina, se assumir a vaga, terá de arcar com uma queda do seu salário paga pela Rede Globo. Ela perderá o salário fixo de R$ 60 mil que recebe da emissora — quantia que chega a 120 000 reais quando ela está no ar. Como secretária da Cultura, Regina terá direito a 15.689,26 reais de salário.

