Todos querem um 'véio da lancha'? Brasil tem mais de 10 milhões de sugar babies

Responsável pelo grande número de adeptos do relacionamento 'Sugar' no Brasil, o site MeuPatrocínio possui no total mais de 15 milhões de usuários.

As Sugar Babies já ultrapassam a marca de 10 milhões, distribuídas por diversas regiões, conforme revela uma pesquisa divulgada pela plataforma MeuPatrocínio, pioneira em relacionamentos Sugar.

"Milhares de jovens mulheres escolheram abraçar esse estilo de vida que tem estado sob os holofotes da mídia devido ao seu grande crescimento. Ao deixarem para trás as complexidades das relações tradicionais, essas jovens passam a vivenciar a praticidade e a transparência, fundamentos essenciais no mundo Sugar", destaca Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma.

O estudo também listou os estados brasileiros que concentram o maior número de Sugar Babies, sendo São Paulo a região que mais acumula usuárias. Confira:

São Paulo (SP) - 3,036,362

Rio de Janeiro (RJ) - 1,323,826

Minas Gerais (MG) - 843,626

Paraná (PR) - 623,091

Rio Grande do Sul (RS) - 516,404

Santa Catarina (SC) - 467,232

Bahia (BA) - 340,666

Goiás (GO) - 329,074

Distrito Federal (DF) - 319,434

Ceará (CE) - 308,712

Caio Bittencourt ressalta que o MeuPatrocínio possui uma base de mais de 15 milhões de usuários, sendo este o principal responsável pelo grande número de adeptos desse modelo de relacionamento no Brasil. "Somos uma referência nesse estilo de relação. Nossa plataforma conta com relatos verídicos e de sucesso, nos quais mulheres transformaram suas vidas ao encontrarem Sugar Daddies que proporcionaram luxo e conforto. Além disso, é claro, puderam apreciar a maturidade de homens bem vividos e experientes, o que torna tudo mais atraente", finalizou.

