Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Brasil

Relator quer votar MP que garante continuidade do Gás do Povo ainda este ano

A medida, já em vigor, perde validade em fevereiro caso não seja aprovada pela Câmara e pelo Senado

14 novembro 2025 - 12h12Sarah Chaves
Relator Hugo Leal (PSD-RJ)Relator Hugo Leal (PSD-RJ)   (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

Uma das novidades do Gás do Povo é a possibilidade de retirada gratuita do botijão diretamente nos revendedores credenciados. No modelo anterior, o benefício era pago em dinheiro. A Medida Provisória que garante o benefício é relatada na Câmara, pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), adiantou que pode apresentar seu parecer em dezembro, para votar o texto ainda neste ano.

A MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no prazo de 120 dias para se tornar lei, ou perderá a validade em fevereiro.

Na quarta-feira (12), durante audiência pública na comissão mista, o presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, disse que a tabela de preços proposta pelo governo diverge dos valores pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). “Nós temos que buscar não só a questão do preço de referência dado pela ANP. Nós temos que entender a questão das dimensões continentais que nós temos no Brasil, as diferenças logísticas", disse Hugo Leal em entrevista à Rádio Câmara, na quinta-feira (13).

“Não há preço tabelado, mas um preço que seja competitivo para as empresas, que vão obter lucro, mas que não onere ainda mais o programa do governo e, obviamente, não dificulte o acesso das famílias a esse botijão de gás”, ponderou o relator.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: CNN
Brasil
ONU cobra ajustes e COP30 amplia esquema de segurança em Belém
Primeiro dia de Enem
Brasil
Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
Enem acontecerá em novembro deste ano
Brasil
Gabarito do Enem 2025 deve sair nesta quinta-feira
Stefanutto foi exonerado em abril
Brasil
Polícia Federal prende Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS
A monitora está fora de perigo e passa bem
Brasil
Celular explode no bolso e fere mãos e pernas de monitora em escola
 O país deve receber 9 milhões de turistas estrangeiros em todo este ano
Brasil
Turismo internacional no Brasil alcança marca recorde com 7,8 milhões de visitantes só esse ano
Ministro Wolney Queiroz
Brasil
INSS poderá fazer busca ativa por aposentados com valores a receber
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Guilherme Derrite (PP-SP)
Brasil
Marco da Segurança propõe fim do auxílio-reclusão e prisão federal para líderes de facções
As contas Prata e Ouro garantem acesso a serviços com maior segurança
Brasil
App gov.br ganha facilidades para pessoas com deficiência e mais recursos para todos os usuários

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas