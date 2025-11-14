Relator quer votar MP que garante continuidade do Gás do Povo ainda este ano

Uma das novidades do Gás do Povo é a possibilidade de retirada gratuita do botijão diretamente nos revendedores credenciados. No modelo anterior, o benefício era pago em dinheiro. A Medida Provisória que garante o benefício é relatada na Câmara, pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ), adiantou que pode apresentar seu parecer em dezembro, para votar o texto ainda neste ano.

A MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no prazo de 120 dias para se tornar lei, ou perderá a validade em fevereiro.

Na quarta-feira (12), durante audiência pública na comissão mista, o presidente do Sindigás, Sergio Bandeira de Mello, disse que a tabela de preços proposta pelo governo diverge dos valores pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). “Nós temos que buscar não só a questão do preço de referência dado pela ANP. Nós temos que entender a questão das dimensões continentais que nós temos no Brasil, as diferenças logísticas", disse Hugo Leal em entrevista à Rádio Câmara, na quinta-feira (13).

“Não há preço tabelado, mas um preço que seja competitivo para as empresas, que vão obter lucro, mas que não onere ainda mais o programa do governo e, obviamente, não dificulte o acesso das famílias a esse botijão de gás”, ponderou o relator.

