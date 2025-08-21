Menu
Relatório da PF expõe ciúmes de Eduardo Bolsonaro em relação a Tarcísio

"Sempre esteve de braços cruzados vendo você se fod3r e se aquecendo para 2026", disse o deputado federal licenciado em mensagens para o pai

21 agosto 2025 - 09h10Sarah Chaves, com CNN
Eduardo e Jair Bolsonaro indiciadosEduardo e Jair Bolsonaro indiciados   (Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo)

Com a entrega do relatório de 170 páginas da Polícia Federal e o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho, Eduardo Bolsonaro , deputado federal licenciado, foi divulgado conversas entre pai e filho que expõe ciúmes e articulação para as eleições de 2026, além da influência do pastor Silas Malafaia. 
O relatório foi entregue às vésperas do julgamento da trama golpista marcada para setembro. Aliados do ex-presidente admitem a exposição e chamam de "vazamento político".

Um dos trechos das conversas de Eduardo Bolsonaro com o pai é sobre a fala do ex-presidente que elogiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em uma entrevista ao site Poder360 no dia 15 de julho.

Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro, se exalta com o pai: "Me fudendo aqui! VC ainda te ajuda a se fuder aí!", escreve. "Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc. E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI. TENHA RESPONSABILIDADE", diz Eduardo ao pai.
Bolsonaro responde com dois áudios que não foi possível recuperar pela PF. O filho retruca com mais dois áudios, também não recuperados, e o ex-presidente menciona que "resolveria" na entrevista que daria na sequência à CNN.

Na ocasião, Bolsonaro tentou se retratar. "Eduardo Bolsonaro está certo, lutando por liberdade para todos nós, sacrificando seu mandato [...]. Tem que se reconhecer o trabalho que ele faz [...] um garoto, mas é fantástico o trabalho que ele faz", disse.

O relatório da PF ilustra ainda o ciúme de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio de Freitas, a desconfiança sobre os planos para 2026 e o incômodo com o diálogo que o governador de São Paulo construiu com o STF.
"Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se foder e se aquecendo para 2026", disse Eduardo em mensagem ao ex-presidente.

Em outro momento, Eduardo reconhece o incômodo com a iniciativa de Tarcísio de buscar o encarregado de negócios dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para tratar da tarifa de 50% imposta por Donald Trump.
O deputado encaminha ao ex-presidente o link da notícia antecipada pela CNN sobre o encontro de Tarcísio, e Bolsonaro responde que está com o governador naquele momento. O deputado então manda um recado:
“Avise-o. Se quiser acessar a Casa Branca ele não conseguirá. Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso”, escreveu.
Outro ponto do relatório que expõe a estratégia do bolsonarismo é quando Eduardo diz que os Estados Unidos pararão de ajudar se houver uma "anistia light".


 

