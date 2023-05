Relatório final do acidente que matou Marília Mendonça sai hoje

O relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas (Cenipa) do acidente que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas será divulgado nesta segunda-feira (15). O documento indicará se houve ou não fala mecânica na aeronave.

Conforme o G1, a Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a conclusão das investigações na última sexta-feira (12), antes da divulgação, as informações serão apresentadas aos familiares das vítimas. O horário em que o documento será divulgado ainda não se sabe.

Segundo o Cenipa, os detalhes serão divulgados ao público em seguida, "como forma de promover o amplo acesso e transparência das informações investigadas por este centro a toda sociedade".

O acidente

No dia 5 de novembro de 2021, a aeronave que transportava a equipe da cantora caiu em Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Tratava-se de um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. Ele decolou do Aeródromo Santa Genoveva, em Goiânia (GO), às 16h02min. O grupo voava em direção à cidade de Caratinga, onde a artista faria um show naquela noite.

Deixe seu Comentário

Leia Também