Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Resposta ao tarifaço, MP do Brasil Soberano pode ser votada na terça-feira

A medida prevê entre outras coisas, linha de crédito no valor de R$ 30 bilhões para exportadores

10 outubro 2025 - 08h36Sarah Chaves
O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista O senador Fernando Farias é relator e o deputado Cezinha de Madureira, presidente da comissão mista   (Geraldo Magela/Agência Senado )

A Medida Provisória 1.309/2025, que integra o Plano Brasil Soberano, será votada na próxima terça-feira (14) pela comissão mista. O texto busca mitigar os impactos das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, com medidas como linhas de crédito de R$ 30 bilhões, mudanças no seguro de crédito à exportação, suspensão de tributos e compras governamentais de alimentos.

O relator, senador Fernando Farias (MDB-AL), ouviu diversas categorias em audiências públicas, com destaque para as preocupações envolvendo pequenos produtores e empresas.

A advogada tributarista Kaliane Abreu alertou para os desafios enfrentados pelas micro e pequenas empresas, especialmente as que são atendidas pelo Pronampe. Ela criticou a alta taxa de juros (atualmente a Selic mais 5% ou 6%) que torna o crédito difícil para essas empresas. A sugestão é substituir a Selic pelo IPCA para reduzir os custos. O senador Farias destacou que a MP contempla linhas de crédito para pequenos negócios, mas também apontou a necessidade de apoio imediato dos estados, com medidas como a postergação de tributos.

O relator expressou preocupação sobre o acesso dos pequenos produtores ao auxílio e mencionou conversas com o Banco do Nordeste para facilitar a distribuição de recursos. A informalidade e a falta de documentação foram apontadas como obstáculos para os produtores, como no caso da apicultura, que enfrenta dificuldades para acessar financiamento. A desburocratização dos processos foi destacada como uma solução.

A crise nas exportações para os Estados Unidos afeta diretamente os portos brasileiros, como os de Suape (PE) e Santos (SP). Diretores de ambos destacaram a importância de buscar novos mercados, já que o impacto de uma possível tarifa pelos chineses seria ainda maior. Contudo, redirecionar a produção para outros destinos é complicado, pois muitos produtos são especificamente desenvolvidos para o mercado norte-americano. A dificuldade de adaptação foi mencionada por setores como o de frutas e madeiras processadas, que enfrentam desafios para alterar seus produtos destinados aos EUA.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fábrica clandestina em São Bernardo do Campo (SP)
Brasil
Polícia Civil desmantela fábrica de bebida adulterada ligada a mortes por metanol
Além do fomepizol, outra substância capaz de reverter a intoxicação é o etanol farmacêutico
Brasil
Brasil recebe 2,5 mil unidades de novo antídoto contra metanol
Município de Jaqueira (PE)
Brasil
Justiça Federal estabelece mapeamento de conflitos fundiários coletivos
Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos
Brasil
Teto de restaurante de Henrique Fogaça desaba em São Paulo e deixa seis feridos
Foto: Débora Klempous/Rede Peteca
Brasil
Nova norma aumenta pena para fornecimento de álcool a crianças e adolescentes
Ministros André Fufuca e Celso Sabino
Brasil
Ministros do PP e União Brasil desafiam partidos e decidem permanecer no governo Lula
O Ministério da Saúde terá 30 dias para instituir um grupo de trabalho temporário encarregado de propor normas complementares
Brasil
Regulamentada Lei de ética em pesquisas com seres humanos
Sede Anvisa
Brasil
Anvisa suspende venda de cosméticos capilares e produtos com ozônio
Na avaliação do ministro, o problema das bebidas contaminadas pode ser entendido também como uma "crise econômica"
Brasil
Governo cria comitê de enfrentamento da crise do metanol

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado