Brasil

Resultado preliminar da avaliação de títulos do CPNU 2 é divulgado

Concurso oferece mais de 3,6 mil vagas em órgãos federais

09 janeiro 2026 - 12h35
Tomaz Silva/Agência BrasilTomaz Silva/Agência Brasil  

Foi divulgado nesta quinta-feira (8) o resultado preliminar da Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) na etapa de Avaliação de Títulos. Nessa fase, são analisados os comprovantes de formação acadêmica apresentados pelos candidatos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Os participantes que desejarem contestar a pontuação atribuída poderão apresentar recurso entre os dias 9 e 12 de janeiro. O procedimento deve ser feito na área do candidato, com acesso por CPF e senha no portal gov.br, selecionando a opção “interposição de recursos”.

A nota preliminar da prova discursiva e o espelho de correção estão previstos para serem divulgados em 23 de janeiro. O prazo para recursos dessa etapa será de 26 a 27 de janeiro. Já a classificação final do concurso deve ser publicada no dia 20 de fevereiro.

Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o CPNU 2 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, sendo 3.144 destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2.480 vagas são para preenchimento imediato, enquanto outras 1.172 deverão ser ocupadas no curto prazo, após a homologação do resultado final.

