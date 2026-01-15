Resultado preliminar de cotas do CNU2 poderá ser consultado na sexta (16)

Os candidatos poderão consultar o resultado da análise preliminar das vagas reservadas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) a partir desta sexta-feira (16). Na mesma data, também será aberto o prazo para interposição de recursos contra a avaliação da caracterização da deficiência e da validação das autodeclarações de candidatos negros, indígenas e quilombolas.

A consulta deve ser feita na área do candidato , com CPF e senha cadastrados no portal gov.br. Quem discordar do resultado poderá apresentar recurso até 19 de janeiro, acessando o menu específico de recursos dentro da plataforma.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 15.903 candidatos participaram dessa etapa do concurso, com possibilidade de concorrer em mais de uma modalidade de cota. Desse total, 14.659 se autodeclararam negros, 634 indígenas e 616 quilombolas.

As próximas fases do cronograma já têm datas definidas. A nota preliminar da prova discursiva e o espelho de correção serão divulgados em 23 de janeiro, com prazo para recursos nos dias 26 e 27.

O resultado definitivo dos recursos, incluindo avaliação de títulos, prova discursiva e verificação documental, será publicado em 18 de fevereiro.

A classificação final está prevista para 20 de fevereiro, data em que também ocorrerá a convocação para manifestação de interesse nas vagas de preenchimento imediato. De acordo com o MGI, 2.480 candidatos serão chamados logo após a homologação do resultado final, e outras 1.172 vagas devem ser ocupadas em curto prazo.

Nesta edição, o CNU2 prevê o preenchimento de 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário, distribuídas entre 32 órgãos do governo federal.

