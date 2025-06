Rio Taquari volta a subir e causa nova enchente com duas mortes no Rio Grande do Sul

A região do Vale do Taquari, uma das mais afetadas pela tragédia de 2024, sofre nova enchente com a subida do Rio Taquari. Na manhã desta quinta-feira (19), o rio chegou a 22,65 metros, segundo medição da Agência Nacional de Águas (ANA). A cota de inundação, que é quando o rio transborda do seu leito, é de 19 metros.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16) deixaram duas pessoas mortas, uma desaparecida e pelo menos 3 mil fora de casa, de acordo com a última atualização da Defesa Civil do estado. Os moradores das áreas mais baixas da cidade foram retirados de casa. Até a manhã desta quinta, 190 pessoas estavam abrigadas em quatro pavilhões usados pela Prefeitura como abrigo.

De acordo com o Climatempo, choveu 180 mm em Lajeado entre segunda-feira (16) e a manhã desta quinta (19). O volume registrado em 72 horas é mais do que o esperado para o mês inteiro na cidade (151 mm). A previsão da prefeitura é de que o nível do rio chegue a 23 metros.

Em maio de 2024, o Rio Taquari passou dos 30 metros de altura e atingiu o maior nível da história. O Vale do Taquari também foi afetado, em setembro de 2023, por um ciclone seguido de enchentes. Ao todo, 54 pessoas morreram na época.

Mortes

Em Candelária, uma mulher morreu após carro em que ela estava ser arrastado pela correnteza. Ela foi identificada como Geneci da Rosa, de 54 anos, o marido que estava junto, um homem de 65 anos, que não foi encontrado.

Mario César Trielweiler Gonçalves de 21 anos morreu na quarta-feira (18) após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro onde ele estava cair e ser levado pela água entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

