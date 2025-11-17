Robinho é transferido para Centro de Ressocialização de Limeira

O ex-jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália, foi transferido nesta segunda-feira (17) para o Centro de Ressocialização (CR) de Limeira (SP). Ele estava preso na P2 de Tremembé, conhecida como o “presídio dos famosos”, desde março de 2024.

A transferência ocorreu após pedido da defesa, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O g1 apurou que Robinho deixou Tremembé por volta das 8h30.

Inaugurado em 2001, o CR de Limeira abriga réus primários, com penas inferiores a dez anos e sem ligação com facções criminosas. A unidade é considerada modelo no estado e opera com índices de ocupação menores que a média do sistema prisional.

No regime fechado, são 119 presos para 104 vagas, e no semiaberto, 139 para 125 vagas, em sua maioria internos de cidades próximas, em um raio de até dez quilômetros.

Um especialista ouvido pelo g1 avaliou que o local oferece um ambiente mais “tranquilo” do que outras unidades prisionais. Segundo ele, centros de ressocialização costumam ter menor superlotação, mais vagas de trabalho e presos selecionados, o que contribui para a rotina menos tensa.

“São unidades pequenas, com mais estrutura e um corte específico de internos, então é, sim, um ambiente mais tranquilo”, afirmou.

