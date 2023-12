Saiba até quando apostar na Mega da Virada de R$ 570 milhões

O maior prêmio da história do concurso especial da Mega da Virada 2023 vai pagar R$ 570 milhões, para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h (horário de Brasília, logo, as apostas que estão abertas desde o dia 13 de novembro, poderão ser feitas até as 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro.

Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou usando volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica. Clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo internet banking.

Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha.

Para fazer um bolão é necessário preencher o campo próprio no volante ou adquirir cotas em bolões organizados pelas lotéricas.

Neste caso, uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota poderá ser cobrada. Os bolões custam a partir de R$ 15.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.



Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos. O número de cotas: no mínimo duas e no máximo 100. Os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.



Deixe seu Comentário

Leia Também