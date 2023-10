Saiba que horas o eclipse solar poderá ser visto em MS, onde assistir e os cuidados

Sarah Chaves, com informações do Governo Federal e Divisão de Astrofísica da CGCE

Os eclipses do Sol são totais ou parciais. Um eclipse solar anular, como o que acontece neste sábado (14), em todo o Brasil, terá a Lua na fase nova que se apresentará bem alinhada com o Sol e Terra. No instante médio do eclipse, a Lua estará cerca de 8.360 km mais distante em relação a sua distância média à Terra, apresentando um tamanho aparente de 30,5 segundos-de-arco, menor do que o disco do Sol com 32,1 segundos-de-arco neste dia.

Em parte do Brasil, especificamente nas regiões Norte e Nordeste, o eclipse será total, quando a Lua “cobre” o Sol por completo, enquanto em outros, incluindo Mato Grosso do Sul, o evento será parcial, quando o nosso satélite natural cobre somente parte de nossa estrela.

Conforme informações da Divisão de Astrofísica (DIAST), da Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE) do Governo Federal, em Mato Grosso do Sul o eclipse poderá ser visto a partir das 14h25 (Horário de MS) sendo registrado 15h25, no horário de Brasília.

Mato Grosso do Sul verá cerca de 40% do eclipse. A duração da etapa umbral de um eclipse do Sol (totalidade ou quase totalidade num eclipse anular), a partir de um único ponto terrestre, é de poucos minutos. Já a duração completa de um eclipse solar, incluindo as etapas penumbral (parcialidade) e umbral, fica por volta de 2 horas.

Transmissão

O Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (ON/MCTI), transmitirá o eclipse ao vivo por meio do seu canal no YouTube .

Cuidados

Em ambos os casos, é possível se assistir o eclipse, porém, com cuidados para evitar danos aos olhos causados pelo eclipse, que em alguns casos podem ser permanentes e até mesmo levar à perda da visão.

É recomendando que, para se observar o fenômeno, se utilize telescópio com filtro adequado para observação solar ou óculos para eclipse solar, que geralmente são vendidos em lojas próprias de materiais astronômicos.

Outra alternativa para quem não tem acesso a estas lojas está em um material de relativo fácil acesso: Vidros de soldador número 14 ou superior, que podem ser encontrados em lojas de matérias de construção.

Além disso, se recomenda que se combine o uso dos vidros de soldador com óculos escuros, para garantir uma proteção extra contra os raios UV do Sol.

A luz que vem diretamente do Sol é muito poderosa, e pode levar a uma espécie de “queimadura” na região central da visão, resultando em danos que, em casos extremos, pode resultar na perda total da visão.

Veja algumas dicas:

- Não observe o eclipse diretamente sem equipamentos adequados;

- Não utilize “truques”, como tentar ver o eclipse através de chapas de raio-x, câmera do celular ou máquinas fotográficas (que também pode causar danos ao aparelho) e óculos escuros;

- Não faça o uso de telescópios sem os filtros apropriados;

- Utilize óculos próprios para observação de eclipses, que são vendidos em lojas especializadas em artigos astronômicos;

- Caso não consiga acesso aos óculos próprios para eclipse, vidros para solda com filtro 14 ou maior também podem ser utilizados, que se combinados com óculos escuros, aumentam ainda mais a proteção.

