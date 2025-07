Sancionada Lei que prevê garantia de jovens na agricultura do campo

A Lei 15.178, que institui a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural para reduzir a migração de jovens para os centros urbanos e garantir a sua permanência, com qualidade de vida, nas comunidades rurais foi sancionada e já está em vigor. A nova norma traz iniciativas ligadas à sucessão na propriedade da agricultura familiar.

O público-alvo são os jovens de 15 a 29 anos da agricultura familiar. Com a publicação fica autorizada a criação de linhas de crédito específicas, com condições diferenciadas para diminuir os riscos dos empréstimos.

A política atua em setores como acesso à terra e ao crédito rural; parcerias com instituições de ensino e pesquisa e entidades do Sistema S; acesso à educação no campo; e apoio à criação de cooperativas e associações de jovens agricultores.



Foi vetado o trecho que previa a destinação de no mínimo 30% dos recursos federais, estaduais e municipais destinados à aquisição de alimentação escolar para a aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Essa destinação já existe em lei, mas vale somente para os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que é federal.

O veto foi baseado no fato de que o trecho seria inconstitucional, pois a lei federal não pode tratar da destinação de recursos dos estados e dos municípios.

