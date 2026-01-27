Menu
Brasil

Sargento é punido com detenção por tamanho do bigode na PM

O militar, já aparou os pelos, mas recorre da decisão e segue em atividade enquanto o processo tramita

27 janeiro 2026 - 10h22Sarah Chaves, com G1
Sargento da PM é punido com três dias de detenção por causa do tamanho do bigode

Um segundo sargento da Polícia Militar de Pernambuco foi punido com três dias de detenção por causa do tamanho do bigode, considerado fora dos padrões de apresentação pessoal da corporação. A sanção foi publicada em boletim interno no dia 13 de janeiro, mas ainda não foi cumprida porque o militar recorreu da decisão, e o processo segue em andamento.

O policial é Samuel de Araújo Lima, que tem 35 anos de atuação na PM e atualmente está lotado na Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur). Segundo a defesa, ele usa o mesmo bigode há vários anos e nunca havia sido advertido, inclusive quando foi recebido pelo comandante-geral da corporação em 2024, após um ato de bravura.

De acordo com o advogado Tiago Regis, que representa o sargento, a notificação ocorreu durante uma fiscalização enquanto o militar trabalhava em um serviço extra, conhecido como Programa de Jornada Extra de Segurança (PJES). Segundo ele, não houve denúncia formal. A irregularidade teria sido apontada por uma oficial durante a fiscalização de rotina.

Ainda conforme a defesa, Samuel foi surpreendido com a advertência e precisou aparar o bigode para se adequar às regras. O advogado afirma que o militar alegou não ter sido informado previamente sobre alterações nas normas, que passam por atualizações frequentes.

Procurada, a Polícia Militar informou que a punição segue o Suplemento Normativo (Sunor) nº 68, de outubro de 2020, que estabelece os padrões de apresentação pessoal. A norma permite o uso de bigode, desde que seja discreto, aparado, não ultrapasse a linha dos lábios e esteja registrado na identidade funcional do militar.

A corporação também destacou que a medida não afasta o sargento do serviço, por se tratar de uma sanção administrativa prevista nos regulamentos internos. Enquanto o recurso não é analisado, Samuel de Araújo Lima continua exercendo normalmente suas funções.

A defesa ainda destaca que, usando o mesmo bigode, o policial foi parabenizado pelo comandante-geral da PM, coronel Ivanildo Torres, em 2024, após prender em flagrante um suspeito de latrocínio. Na ocasião, Samuel seguia para o batalhão quando presenciou o crime, abordou o suspeito e apreendeu a arma usada na ação.

