Menu
Menu Busca sábado, 20 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Brasil

Segunda ponte que liga Brasil e Paraguai é inaugurada

Ponte da Integração vai operar de forma gradual

20 dezembro 2025 - 15h33Taynara Menezes, com Agência Brasil
Dr Canela

Com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de ministros, foi inaugurada nesta sexta-feira (19) a Ponte Internacional da Integração Brasil-Paraguai, que liga Foz do Iguaçu (PR) à cidade de Presidente Franco, no Paraguai. 

A obra, que contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), teve investimento de R$ 1,9 bilhão dos dois países, incluindo R$ 712 milhões financiados pela Itaipu Binacional. Segundo o governo, o tráfego já está liberado mas apenas para caminhões sem carga nos dois sentidos, em uma primeira fase.

"Espero que muita gente do Paraguai vá visitar o Brasil e que muita gente do Brasil venha visitar o Paraguai. E que muitos produtos produzidos no Paraguai venham para o Brasil, assim como os produtos do Brasil possam ir para o Paraguai. Porque as duas economias precisam crescer e os nossos povos precisam melhorar a qualidade de vida", destacou Lula, durante a inauguração.

O evento oficial ocorreu na nova aduana Brasil-Paraguai, e marcou a entrega da segunda ligação viária sobre o Rio Paraná entre as duas nações, seis décadas depois da inauguração da Ponte da Amizade, que conecta Foz do Iguaçu a Cidade do Leste, vizinha à Presidente Franco.

A Ponte da Amizade está há anos sobrecarregada, com um fluxo diário de 100 mil pessoas e 45 mil veículos, segundo a Receita Federal.

A Ponte da Integração tem 760 metros de extensão e um vão-livre de 470 metros, o maior do continente, além de duas pistas simples com 3,6 metros de largura cada. A estrutura do tipo estaiada é sustentada por duas torres de 190 metros de altura, o equivalente a edifícios de aproximadamente 54 andares.

Durante a entrega da obra, o ministro dos Transportes, Renan Filho, detalhou que toda a logística no entorno da ponte pelo lado brasileiro, está pronta para funcionar.

"A ponte está 100% pronta, a Receita Federal está preparada para trabalhar, a Polícia Federal também está preparada. As obras do lado brasileiro estão prontas, a rodovia perimetral que dá acesso à ponte também está 100% concluída. E, a partir de amanhã [sábado], nós vamos liberar o fluxo de caminhões por cima da ponte", disse.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Moraes negou pedido de prisão domiciliar
Brasil
Moraes autoriza Bolsonaro a fazer cirurgia
Bilhetes da Mega-Sena
Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 62 milhões neste sábado
Artista morreu neste sábado
Brasil
Morre Lindomar Castilho, cantor conhecido como o Rei do Bolero
Obra que foi roubada
Brasil
Polícia prende segundo homem envolvido no roubo de obras de arte em SP
Os deputados federais, Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy
Brasil
Operação da PF mira deputados do PL por suspeita de desvio de cotas
O senador Weverton Rocha (PDT-MA)
Brasil
PF aponta senador como suspeito em esquema de fraudes no INSS
Adroaldo Portal
Brasil
Operação Sem Desconto prende secretário executivo da Previdência
União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo
Brasil
União indica Gustavo Damião para substituir Sabino no Turismo
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias
Brasil
"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias

Mais Lidas

Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026
Polícia Militar atuou na ocorrência
Polícia
Perseguição termina com dupla atirando na PM e fugindo pela mata no Jd. Noroeste
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã
Polícia
VÍDEO: Homem é morto a tiros enquanto brigava com mulher em Ponta Porã