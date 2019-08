Segundo o IBGE já somos mais de 210 milhões de brasileiros

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta(28), no Diário Oficial da União as estimativas da população do país que é no total de 210.147.125 milhões de pessoas e os dados de Mato Grosso do Sul que é de 2.778.986 milhões.

Estimativa foi feita pela data de referência de 1º de julho de 2019. Em 1º de julho do ano passado, o número era de 208.494.900. O crescimento absoluto da população em um ano foi 1.652.225 pessoas, o que representa aumento de 0,79%.

O estado com a menor população continua a ser Roraima e a maior população se encontra em São Paulo, com 45.919.049 pessoas, um aumento de 0,83% em relação aos 45.538.936 estimados há um ano.

Deixe seu Comentário

Leia Também