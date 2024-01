Sem custo extra: Aneel mantém bandeira verde na conta de luz em janeiro

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as condições favoráveis de geração de energia permanecem, resultando na continuação da bandeira verde nas conta de luz do mês de janeiro deste ano, sem custo extra nas contas de luz.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos, que variam de R$ 2,989 (bandeira amarela) a R$ 9,795 (bandeira vermelha patamar 2) a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Quando a bandeira de escassez hídrica vigorou, de setembro de 2021 a 15 de abril de 2022, o consumidor pagava R$ 14,20 extras a cada 100 kWh.

Há 21 meses o país tem adotado a bandeira verde após o fim da escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022.

