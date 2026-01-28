Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Brasil

Senado inicia 2026 com fila de sabatinas para cargos estratégicos

Escolha de Lula para a vaga de ministro do Supremo é uma das indicações a serem votadas

28 janeiro 2026 - 13h25Sarah Chaves, com Agência Senado
Sabatinas no Senado envolvem STF, CVM e órgãos de controle em 2026Sabatinas no Senado envolvem STF, CVM e órgãos de controle em 2026   (Pedro França/Agência Senado)

O Senado inicia os trabalhos de 2026 com uma extensa pauta de sabatinas para cargos de autoridade, somando pelo menos 24 indicações já encaminhadas ou aguardando análise. Desse total, 17 nomes são destinados a chefias de embaixadas brasileiras no exterior.

Entre as indicações de maior repercussão está a de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado, mas ainda depende do envio da mensagem presidencial ao Senado para que a sabatina ocorra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), antes da votação em plenário. Messias foi indicado para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso, aposentado em outubro.

CVM

O Poder Executivo também indicou dois advogados para a diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo e Igor Muniz tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial da União em 7 de janeiro e aguardam sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Lobo já integra a diretoria e exerce a presidência interina desde julho de 2025. Atualmente, apenas 2 dos 5 diretores titulares estão em atividade, o que pode comprometer o ritmo de julgamento de processos.

Judiciário

O Senado também recebeu indicações para os órgãos de controle do Judiciário. São dois nomes para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e dois para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), sendo três indicações oriundas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e uma da Procuradoria-Geral da República. Também foi indicada, em dezembro, a desembargadora Margareth Rodrigues Costa para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Ao longo de 2026, o volume de sabatinas deve crescer. Estão previstas 38 novas vagas em agências reguladoras, tribunais superiores e outros órgãos. Neste ano, terminam os mandatos de 8 membros do CNJ, 5 do CNMP, do defensor público-geral da União, além de 20 diretores de agências reguladoras, 1 ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e 3 conselheiros do Cade. Também podem se aposentar dois ministros do STJ por idade.

Em 2025, o Senado aprovou 72 indicações, quase o dobro de 2024, com 37 aprovações. Em 2023, foram 90 nomes confirmados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cão 'Orelha' foi morto de forma brutal por adolescentes
Brasil
Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
Foto: Wayhomestudio
Brasil
Planos de saúde passam a cobrir Momelotinibe para tratamento oncológico
Gás natural terá leve queda no preço
Brasil
Petrobras reduz em 7,8% preço de venda do gás natural a distribuidoras
O Agente Secreto
Brasil
'O Agente Secreto' entra na disputa do Bafta 2026
Foto: O Globo
Brasil
INSS autoriza perícia médica por videochamada em nove cidades de MS
Sargento da PM é punido com três dias de detenção por causa do tamanho do bigode
Brasil
Sargento é punido com detenção por tamanho do bigode na PM
Empresas que já estão no Simples e não foram excluídas permanecem automaticamente no regime
Brasil
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina em 31 de janeiro
Relator Maurício Carvalho
Brasil
Comissão da Câmara aprova programa de internet gratuita para famílias de baixa renda
Protesto recente contra as mortes de trans e travestis
Brasil
Mesmo com queda, Brasil é o país que mais mata trans e travestis
Ministro Dias Toffoli -
Brasil
PF inicia oitivas no STF sobre suspeitas na compra do Banco Master

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário