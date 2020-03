Senadores elogiam Rodolfo na Embratur

Saiba Mais Turismo Rodolfo Nogueira assume gerência da Embratur em Brasília

O setor turístico de Mato Grosso do Sul ganha força e influência, com a gerência internacional de projetos especiais da Embratur, nas mãos do empresário Rodolfo Nogueira.

A indicação de Nogueira foi bem recebida por dois dos nossos senadores, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet (MDB-MS) e Nelsinho Trad (PSD-MS), que comanda a Comissão de Relações Exteriores.

Simone usou as redes sociais para parabenizar Nogueira. “Agora temos um representante do nosso Estado na Embratur. O empresário de Dourados Rodolfo Nogueira assume a gerência internacional de projetos especiais. Parabéns”, publicou.

Já o senador Nelsinho aproveitou a reunião da comissão para falar sobre o assunto em sessão transmitida ao vivo. “Quero registrar a nomeação de mais um integrante sul-mato-grossense no atual governo. Rodolfo Nogueira, ex-presidente do PSL e fiel aliado do presidente Jair Bolsonaro assume a gerência da Embratur”, elogiou.

Quem enxerga com bons olhos também é o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling. Em conversa com o JD1 Notícias, Bruno ressaltou que é sempre importante ter alguém do nosso Estado em órgão federal.

“Já temos uma boa abertura lá, mas ter alguém do nosso Estado é um canal de comunicação mais efetivo e facilita na influência de decisões de políticas públicas de lá. Um interlocutor que pode nos auxiliar também em ações para MS”, disse.

