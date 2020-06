Sertanejos devem voltar no formato de drive-in

O formato drive-in, que começa a ser idealizado por Gusttavo Lima e Luan Santana, promete ser a nova sensação no período de isolamento social

Conforme o Movimento Country, Gusttavo Lima estaria planejando uma turnê no formato Drive-In como alternativa para o isolamento social. No entanto, o sertanejo não é o único a pensar na possibilidade: segundo o colunista Léo Dias, Luan Santana está com o mesmo projeto, arquitetado antes da ideia de Gusttavo Lima.

Luan Santana e Gusttavo Lima já programam a volta aos palcos, de forma diferente, mas que contribuem para recuperar os prejuízos milionários que estão tendo pela falta de shows. Os fãs, que vivem em embate na internet, já se perguntam para saber quem será o pioneiro no novo formato.

Luan Santana já vem idealizando o projeto desde o mês passado. Após lives de grande sucesso na internet e audiência estrondosa na Rede Globo, o sertanejo está pensando em dar mais um passo positivo em sua carreira: Luan está planejando montar um grande drive-in para que os fãs possam assistir sua apresentação de perto, mas sem colocar ninguém em risco.

O drive-in é uma antiga prática em que as pessoas assistem filmes ou apresentações dentro do seu carro. De acordo com Leo Dias, o cantor escolheu um local grande em São Paulo para colocar a ideia em prática. Além de tocar para o público presente no espaço, o show também será transmitido para o público de casa, no conhecido formato de live. Muitas pessoas ainda estão receosas com o novo formato, pensando principalmente nas condições de segurança e bebida no volante.

Deixe seu Comentário

Leia Também